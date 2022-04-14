CryptoDM (CDM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CryptoDM (CDM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CryptoDM (CDM) Informasjon CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client

Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool

Data: Real-Time In Messenger Crypto Data Offisiell nettside: https://cryptodm.io Teknisk dokument: https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation Kjøp CDM nå!

CryptoDM (CDM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CryptoDM (CDM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.36K Total forsyning: $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 900.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.95K All-time high: $ 0.065531 All-Time Low: $ 0.01406373 Nåværende pris: $ 0.01595487 Lær mer om CryptoDM (CDM) pris

CryptoDM (CDM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CryptoDM (CDM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CDM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CDM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CDMs tokenomics, kan du utforske CDM tokenets livepris!

CDM prisforutsigelse Vil du vite hvor CDM kan være på vei? Vår CDM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CDM tokenets prisforutsigelse nå!

