CryptoDM (CDM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.065531$ 0.065531 $ 0.065531 Laveste pris $ 0.01406373$ 0.01406373 $ 0.01406373 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

CryptoDM (CDM) sanntidsprisen er $0.01595487. I løpet av de siste 24 timene har CDM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CDM er $ 0.065531, mens den rekordlave prisen er $ 0.01406373.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CDM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryptoDM (CDM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K Opplagsforsyning 900.00K 900.00K 900.00K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CryptoDM er $ 14.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDM er 900.00K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.95K.