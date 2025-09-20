Dagens CryptoDM livepris er 0.01595487 USD. Spor prisoppdateringer for CDM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CDM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CryptoDM livepris er 0.01595487 USD. Spor prisoppdateringer for CDM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CDM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CryptoDM Pris (CDM)

1 CDM til USD livepris:

$0.01595487
0.00%1D
USD
CryptoDM (CDM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:09:56 (UTC+8)

CryptoDM (CDM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.065531
$ 0.01406373
--

--

0.00%

0.00%

CryptoDM (CDM) sanntidsprisen er $0.01595487. I løpet av de siste 24 timene har CDM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CDM er $ 0.065531, mens den rekordlave prisen er $ 0.01406373.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CDM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryptoDM (CDM) Markedsinformasjon

$ 14.36K
$ 14.36K$ 14.36K

$ 15.95K
$ 15.95K$ 15.95K

900.00K
900.00K 900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CryptoDM er $ 14.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDM er 900.00K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.95K.

CryptoDM (CDM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CryptoDM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CryptoDM til USD ble $ -0.0021225290.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CryptoDM til USD ble $ +0.0017981186.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CryptoDM til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0021225290-13.30%
60 dager$ +0.0017981186+11.27%
90 dager$ 0--

Hva er CryptoDM (CDM)

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CryptoDM (CDM) Ressurs

CryptoDM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CryptoDM (CDM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CryptoDM (CDM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CryptoDM.

Sjekk CryptoDMprisprognosen nå!

CDM til lokale valutaer

CryptoDM (CDM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CryptoDM (CDM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CDM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CryptoDM (CDM)

Hvor mye er CryptoDM (CDM) verdt i dag?
Live CDM prisen i USD er 0.01595487 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CDM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CDM til USD er $ 0.01595487. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CryptoDM?
Markedsverdien for CDM er $ 14.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CDM?
Den sirkulerende forsyningen av CDM er 900.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCDM ?
CDM oppnådde en ATH-pris på 0.065531 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CDM?
CDM så en ATL-pris på 0.01406373 USD.
Hva er handelsvolumet til CDM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CDM er -- USD.
Vil CDM gå høyere i år?
CDM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CDM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.