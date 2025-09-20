CryptoBlades (SKILL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.096253 $ 0.096253 $ 0.096253 24 timer lav $ 0.098436 $ 0.098436 $ 0.098436 24 timer høy 24 timer lav $ 0.096253$ 0.096253 $ 0.096253 24 timer høy $ 0.098436$ 0.098436 $ 0.098436 All Time High $ 184.46$ 184.46 $ 184.46 Laveste pris $ 0.065265$ 0.065265 $ 0.065265 Prisendring (1H) +0.28% Prisendring (1D) +0.62% Prisendring (7D) +7.75% Prisendring (7D) +7.75%

CryptoBlades (SKILL) sanntidsprisen er $0.098287. I løpet av de siste 24 timene har SKILL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.096253 og et toppnivå på $ 0.098436, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKILL er $ 184.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.065265.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKILL endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, +0.62% over 24 timer og +7.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryptoBlades (SKILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.29K$ 98.29K $ 98.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.29K$ 98.29K $ 98.29K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CryptoBlades er $ 98.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKILL er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.29K.