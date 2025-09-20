Crypto Royale (ROY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00105916 $ 0.00105916 $ 0.00105916 24 timer lav $ 0.00109003 $ 0.00109003 $ 0.00109003 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00105916$ 0.00105916 $ 0.00105916 24 timer høy $ 0.00109003$ 0.00109003 $ 0.00109003 All Time High $ 0.215587$ 0.215587 $ 0.215587 Laveste pris $ 0.00046649$ 0.00046649 $ 0.00046649 Prisendring (1H) -2.22% Prisendring (1D) -4.10% Prisendring (7D) -4.11% Prisendring (7D) -4.11%

Crypto Royale (ROY) sanntidsprisen er $0.00104363. I løpet av de siste 24 timene har ROY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00105916 og et toppnivå på $ 0.00109003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROY er $ 0.215587, mens den rekordlave prisen er $ 0.00046649.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROY endret seg med -2.22% i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og -4.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crypto Royale (ROY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.05K$ 126.05K $ 126.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 177.42K$ 177.42K $ 177.42K Opplagsforsyning 120.78M 120.78M 120.78M Total forsyning 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Crypto Royale er $ 126.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROY er 120.78M, med en total tilgang på 170000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 177.42K.