Crypto Factor pris i dag

Sanntids Crypto Factor (CFR) pris i dag er $ 0.00946385, med en 2.36% endring de siste 24 timene. Nåværende CFR til USD konverteringssats er $ 0.00946385 per CFR.

Crypto Factor rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 951,274, med en sirkulerende forsyning på 100.00M CFR. I løpet av de siste 24 timene CFR har den blitt handlet mellom $ 0.00915989(laveste) og $ 0.0095472 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0402748, mens tidenes laveste notering var $ 0.00894265.

Kortsiktig har CFR beveget seg -0.51% i løpet av den siste timen og -8.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Crypto Factor (CFR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 951.27K$ 951.27K $ 951.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 951.27K$ 951.27K $ 951.27K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Crypto Factor er $ 951.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CFR er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 951.27K.