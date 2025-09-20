CrowdSwap (CROWD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00144749 24 timer høy $ 0.0015769 All Time High $ 0.302311 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.69% Prisendring (1D) -5.00% Prisendring (7D) -17.16%

CrowdSwap (CROWD) sanntidsprisen er $0.00148944. I løpet av de siste 24 timene har CROWD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00144749 og et toppnivå på $ 0.0015769, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROWD er $ 0.302311, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROWD endret seg med -0.69% i løpet av den siste timen, -5.00% over 24 timer og -17.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CrowdSwap (CROWD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 540.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 907.06K Opplagsforsyning 363.03M Total forsyning 609,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CrowdSwap er $ 540.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROWD er 363.03M, med en total tilgang på 609000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 907.06K.