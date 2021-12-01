CrowdSwap (CROWD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CrowdSwap (CROWD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CrowdSwap (CROWD) Informasjon CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Offisiell nettside: https://crowdswap.org/ Teknisk dokument: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf

CrowdSwap (CROWD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CrowdSwap (CROWD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 396.56K $ 396.56K $ 396.56K Total forsyning: $ 609.00M $ 609.00M $ 609.00M Sirkulerende forsyning: $ 363.03M $ 363.03M $ 363.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 665.26K $ 665.26K $ 665.26K All-time high: $ 0.302311 $ 0.302311 $ 0.302311 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00109238 $ 0.00109238 $ 0.00109238 Lær mer om CrowdSwap (CROWD) pris

CrowdSwap (CROWD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CrowdSwap (CROWD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CROWD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CROWD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROWDs tokenomics, kan du utforske CROWD tokenets livepris!

