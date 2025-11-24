CROTCH pris i dag

Sanntids CROTCH (CROTCH) pris i dag er $ 0.0047062, med en 16.22% endring de siste 24 timene. Nåværende CROTCH til USD konverteringssats er $ 0.0047062 per CROTCH.

CROTCH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 332,838, med en sirkulerende forsyning på 70.72M CROTCH. I løpet av de siste 24 timene CROTCH har den blitt handlet mellom $ 0.00402255(laveste) og $ 0.00561806 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01267094, mens tidenes laveste notering var $ 0.00402175.

Kortsiktig har CROTCH beveget seg +0.50% i løpet av den siste timen og -0.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CROTCH (CROTCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 332.84K$ 332.84K $ 332.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Opplagsforsyning 70.72M 70.72M 70.72M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

