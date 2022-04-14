Crosswalk (CSW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crosswalk (CSW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crosswalk (CSW) Informasjon Crosswalk is a decentralized finance (DeFi) platform designed to simplify cryptocurrency trading and asset management. It provides users with tools for secure, multi-chain asset swapping, aiming to make DeFi accessible for everyone, from beginners to seasoned traders. Built on advanced blockchain technology, Crosswalk combines a user-friendly interface with robust security features, ensuring efficient, cost-effective transactions. The platform's mission is to bridge traditional finance and Web3 for widespread adoption within a unified DeFi ecosystem. Offisiell nettside: https://www.crosswalk.pro/ Teknisk dokument: https://www.crosswalk.pro/whitepaper Kjøp CSW nå!

Crosswalk (CSW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crosswalk (CSW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 204.66K $ 204.66K $ 204.66K Total forsyning: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Sirkulerende forsyning: $ 8.79B $ 8.79B $ 8.79B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 207.03K $ 207.03K $ 207.03K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Crosswalk (CSW) pris

Crosswalk (CSW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crosswalk (CSW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CSW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CSW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CSWs tokenomics, kan du utforske CSW tokenets livepris!

