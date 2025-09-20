Crosswalk (CSW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002483 $ 0.00002483 $ 0.00002483 24 timer lav $ 0.00002577 $ 0.00002577 $ 0.00002577 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002483$ 0.00002483 $ 0.00002483 24 timer høy $ 0.00002577$ 0.00002577 $ 0.00002577 All Time High $ 0.00005218$ 0.00005218 $ 0.00005218 Laveste pris $ 0.00001682$ 0.00001682 $ 0.00001682 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) -2.25% Prisendring (7D) +4.43% Prisendring (7D) +4.43%

Crosswalk (CSW) sanntidsprisen er $0.0000251. I løpet av de siste 24 timene har CSW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002483 og et toppnivå på $ 0.00002577, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CSW er $ 0.00005218, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001682.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CSW endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og +4.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crosswalk (CSW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 220.48K$ 220.48K $ 220.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 223.04K$ 223.04K $ 223.04K Opplagsforsyning 8.79B 8.79B 8.79B Total forsyning 8,887,373,339.44 8,887,373,339.44 8,887,373,339.44

Nåværende markedsverdi på Crosswalk er $ 220.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CSW er 8.79B, med en total tilgang på 8887373339.44. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 223.04K.