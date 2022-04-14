CRISPR (CRISP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CRISPR (CRISP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CRISPR (CRISP) Informasjon Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water. ​ Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes. Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes. Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation. Offisiell nettside: https://www.aquaticgenlab.com/ Kjøp CRISP nå!

CRISPR (CRISP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CRISPR (CRISP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.99K $ 22.99K $ 22.99K Total forsyning: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M Sirkulerende forsyning: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.99K $ 22.99K $ 22.99K All-time high: $ 0.00121417 $ 0.00121417 $ 0.00121417 All-Time Low: $ 0.00001179 $ 0.00001179 $ 0.00001179 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CRISPR (CRISP) pris

CRISPR (CRISP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CRISPR (CRISP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRISP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRISP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRISPs tokenomics, kan du utforske CRISP tokenets livepris!

CRISP prisforutsigelse Vil du vite hvor CRISP kan være på vei? Vår CRISP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRISP tokenets prisforutsigelse nå!

