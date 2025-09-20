CRISPR (CRISP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00121417$ 0.00121417 $ 0.00121417 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.36% Prisendring (7D) -2.11% Prisendring (7D) -2.11%

CRISPR (CRISP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRISP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRISP er $ 0.00121417, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRISP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.36% over 24 timer og -2.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CRISPR (CRISP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Opplagsforsyning 998.29M 998.29M 998.29M Total forsyning 998,285,176.099956 998,285,176.099956 998,285,176.099956

Nåværende markedsverdi på CRISPR er $ 24.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRISP er 998.29M, med en total tilgang på 998285176.099956. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.48K.