CreatorGen (CREATOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CREATOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CREATOR er $ 0.00160448, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CREATOR endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -2.87% over 24 timer og -17.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CreatorGen (CREATOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 121.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 121.37K Opplagsforsyning 999.89M Total forsyning 999,889,725.9169893

Nåværende markedsverdi på CreatorGen er $ 121.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CREATOR er 999.89M, med en total tilgang på 999889725.9169893. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.37K.