Create (CREATE) Informasjon CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025. Offisiell nettside: https://thecreators.com Kjøp CREATE nå!

Create (CREATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Create (CREATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 385.01K $ 385.01K $ 385.01K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 385.01K $ 385.01K $ 385.01K All-time high: $ 0.00001042 $ 0.00001042 $ 0.00001042 All-Time Low: $ 0.00000173 $ 0.00000173 $ 0.00000173 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Create (CREATE) pris

Create (CREATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Create (CREATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CREATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CREATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CREATEs tokenomics, kan du utforske CREATE tokenets livepris!

CREATE prisforutsigelse Vil du vite hvor CREATE kan være på vei? Vår CREATE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CREATE tokenets prisforutsigelse nå!

