Craft Engine pris i dag

Sanntids Craft Engine (CRAFT) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CRAFT til USD konverteringssats er -- per CRAFT.

Craft Engine rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 53,674, med en sirkulerende forsyning på 74.00M CRAFT. I løpet av de siste 24 timene CRAFT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00321117, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CRAFT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Craft Engine (CRAFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.67K$ 53.67K $ 53.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.53K$ 72.53K $ 72.53K Opplagsforsyning 74.00M 74.00M 74.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Craft Engine er $ 53.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRAFT er 74.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.53K.