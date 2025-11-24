Cosmo pris i dag

Sanntids Cosmo (COSMO) pris i dag er $ 0.0000304, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende COSMO til USD konverteringssats er $ 0.0000304 per COSMO.

Cosmo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,520, med en sirkulerende forsyning på 905.20M COSMO. I løpet av de siste 24 timene COSMO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00089054, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002894.

Kortsiktig har COSMO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -12.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cosmo (COSMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.52K$ 27.52K $ 27.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.52K$ 27.52K $ 27.52K Opplagsforsyning 905.20M 905.20M 905.20M Total forsyning 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Nåværende markedsverdi på Cosmo er $ 27.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COSMO er 905.20M, med en total tilgang på 905204147.8626863. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.52K.