Cosanta (COSA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 2.31 24 timer høy $ 2.33 All Time High $ 11.71 Laveste pris $ 0.19178 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) +1.01%

Cosanta (COSA) sanntidsprisen er $2.32. I løpet av de siste 24 timene har COSA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.31 og et toppnivå på $ 2.33, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COSA er $ 11.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.19178.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COSA endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og +1.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cosanta (COSA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 843.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 843.64K Opplagsforsyning 363.82K Total forsyning 363,823.04999999

Nåværende markedsverdi på Cosanta er $ 843.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COSA er 363.82K, med en total tilgang på 363823.04999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 843.64K.