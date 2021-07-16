Cosanta (COSA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cosanta (COSA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cosanta (COSA) Informasjon What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Offisiell nettside: https://cosanta.net/ Teknisk dokument: https://cosanta.net/en#about Kjøp COSA nå!

Cosanta (COSA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cosanta (COSA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 872.09K $ 872.09K $ 872.09K Total forsyning: $ 364.83K $ 364.83K $ 364.83K Sirkulerende forsyning: $ 364.83K $ 364.83K $ 364.83K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 872.09K $ 872.09K $ 872.09K All-time high: $ 11.71 $ 11.71 $ 11.71 All-Time Low: $ 0.19178 $ 0.19178 $ 0.19178 Nåværende pris: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Lær mer om Cosanta (COSA) pris

Cosanta (COSA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cosanta (COSA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COSA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COSA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COSAs tokenomics, kan du utforske COSA tokenets livepris!

COSA prisforutsigelse Vil du vite hvor COSA kan være på vei? Vår COSA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COSA tokenets prisforutsigelse nå!

