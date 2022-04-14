COQ AI (COQAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COQ AI (COQAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COQ AI (COQAI) Informasjon COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger. Offisiell nettside: https://ai.coq.xyz/ Kjøp COQAI nå!

COQ AI (COQAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COQ AI (COQAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 360.87K $ 360.87K $ 360.87K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 515.53K $ 515.53K $ 515.53K All-time high: $ 0.01613858 $ 0.01613858 $ 0.01613858 All-Time Low: $ 0.00034052 $ 0.00034052 $ 0.00034052 Nåværende pris: $ 0.00051457 $ 0.00051457 $ 0.00051457 Lær mer om COQ AI (COQAI) pris

COQ AI (COQAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COQ AI (COQAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COQAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COQAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COQAIs tokenomics, kan du utforske COQAI tokenets livepris!

COQAI prisforutsigelse Vil du vite hvor COQAI kan være på vei? Vår COQAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COQAI tokenets prisforutsigelse nå!

