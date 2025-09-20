COQ AI (COQAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01613858$ 0.01613858 $ 0.01613858 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.96% Prisendring (1D) -5.01% Prisendring (7D) +9.50% Prisendring (7D) +9.50%

COQ AI (COQAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COQAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COQAI er $ 0.01613858, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COQAI endret seg med +1.96% i løpet av den siste timen, -5.01% over 24 timer og +9.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COQ AI (COQAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 415.93K$ 415.93K $ 415.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 594.19K$ 594.19K $ 594.19K Opplagsforsyning 700.00M 700.00M 700.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på COQ AI er $ 415.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COQAI er 700.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 594.19K.