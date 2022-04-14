Compounding OpenDollar (CUSDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Compounding OpenDollar (CUSDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The OpenEden Compounding Open Dollar ("cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Offisiell nettside: https://openeden.com

Compounding OpenDollar (CUSDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Compounding OpenDollar (CUSDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 225.29M $ 225.29M $ 225.29M Total forsyning: $ 219.65M $ 219.65M $ 219.65M Sirkulerende forsyning: $ 219.65M $ 219.65M $ 219.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 225.29M $ 225.29M $ 225.29M All-time high: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 All-Time Low: $ 0.89555 $ 0.89555 $ 0.89555 Nåværende pris: $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 Lær mer om Compounding OpenDollar (CUSDO) pris

Compounding OpenDollar (CUSDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Compounding OpenDollar (CUSDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CUSDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CUSDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CUSDOs tokenomics, kan du utforske CUSDO tokenets livepris!

CUSDO prisforutsigelse Vil du vite hvor CUSDO kan være på vei? Vår CUSDO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

