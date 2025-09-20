Coldint (SN29) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 timer lav $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24 timer høy 24 timer lav $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24 timer høy $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 All Time High $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 Laveste pris $ 0.869735$ 0.869735 $ 0.869735 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -3.62% Prisendring (7D) -8.61% Prisendring (7D) -8.61%

Coldint (SN29) sanntidsprisen er $1.17. I løpet av de siste 24 timene har SN29 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.16 og et toppnivå på $ 1.22, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN29 er $ 3.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.869735.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN29 endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -3.62% over 24 timer og -8.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coldint (SN29) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Opplagsforsyning 2.51M 2.51M 2.51M Total forsyning 2,514,795.678600606 2,514,795.678600606 2,514,795.678600606

Nåværende markedsverdi på Coldint er $ 2.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN29 er 2.51M, med en total tilgang på 2514795.678600606. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.93M.