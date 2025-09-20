Coder GF (CODERGF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00527432$ 0.00527432 $ 0.00527432 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.56% Prisendring (7D) -2.41% Prisendring (7D) -2.41%

Coder GF (CODERGF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CODERGF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CODERGF er $ 0.00527432, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CODERGF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og -2.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coder GF (CODERGF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K Opplagsforsyning 999.28M 999.28M 999.28M Total forsyning 999,281,426.464027 999,281,426.464027 999,281,426.464027

Nåværende markedsverdi på Coder GF er $ 25.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CODERGF er 999.28M, med en total tilgang på 999281426.464027. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.00K.