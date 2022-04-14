Coded (CODED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coded (CODED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coded (CODED) Informasjon Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X. Offisiell nettside: https://www.codedonsol.com/ Kjøp CODED nå!

Coded (CODED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coded (CODED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.90K $ 28.90K $ 28.90K Total forsyning: $ 997.91M $ 997.91M $ 997.91M Sirkulerende forsyning: $ 997.91M $ 997.91M $ 997.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.90K $ 28.90K $ 28.90K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Coded (CODED) pris

Coded (CODED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coded (CODED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CODED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CODED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CODEDs tokenomics, kan du utforske CODED tokenets livepris!

