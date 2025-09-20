Coded (CODED) Prisinformasjon (USD)

Coded (CODED) sanntidsprisen er $0.00003094. I løpet av de siste 24 timene har CODED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000306 og et toppnivå på $ 0.00003115, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CODED er $ 0.0005122, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001118.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CODED endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.63% over 24 timer og -6.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coded (CODED) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Coded er $ 30.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CODED er 997.91M, med en total tilgang på 997905266.816536. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.88K.