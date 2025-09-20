cloudyheart (CLOUDY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00059725
24 timer lav $ 0.00066706
24 timer høy
All Time High $ 0.03533016
Laveste pris $ 0.00034391
Prisendring (1H) +0.86%
Prisendring (1D) +2.90%
Prisendring (7D) -5.27%

cloudyheart (CLOUDY) sanntidsprisen er $0.0006513. I løpet av de siste 24 timene har CLOUDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00059725 og et toppnivå på $ 0.00066706, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLOUDY er $ 0.03533016, mens den rekordlave prisen er $ 0.00034391.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLOUDY endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, +2.90% over 24 timer og -5.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cloudyheart (CLOUDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 650.99K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 650.99K
Opplagsforsyning 999.99M
Total forsyning 999,985,335.180856

Nåværende markedsverdi på cloudyheart er $ 650.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLOUDY er 999.99M, med en total tilgang på 999985335.180856. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 650.99K.