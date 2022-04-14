cloudyheart (CLOUDY) tokenomics

cloudyheart (CLOUDY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i cloudyheart (CLOUDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

cloudyheart (CLOUDY) Informasjon

cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe.

Offisiell nettside:
https://www.cloudyheart.net/

cloudyheart (CLOUDY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for cloudyheart (CLOUDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 611.24K
$ 611.24K$ 611.24K
Total forsyning:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 611.24K
$ 611.24K$ 611.24K
All-time high:
$ 0.03533016
$ 0.03533016$ 0.03533016
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris:
$ 0.0006073
$ 0.0006073$ 0.0006073

cloudyheart (CLOUDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak cloudyheart (CLOUDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CLOUDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CLOUDY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CLOUDYs tokenomics, kan du utforske CLOUDY tokenets livepris!

CLOUDY prisforutsigelse

Vil du vite hvor CLOUDY kan være på vei? Vår CLOUDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.