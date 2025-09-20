Dagens clBTC livepris er 119,594 USD. Spor prisoppdateringer for CLBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens clBTC livepris er 119,594 USD. Spor prisoppdateringer for CLBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CLBTC til USD livepris:

$119,594
+0.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
clBTC (CLBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:59:04 (UTC+8)

clBTC (CLBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 118,863
24 timer lav
$ 119,594
24 timer høy

$ 118,863
$ 119,594
$ 129,190
$ 51,493
--

+0.62%

+2.10%

+2.10%

clBTC (CLBTC) sanntidsprisen er $119,594. I løpet av de siste 24 timene har CLBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 118,863 og et toppnivå på $ 119,594, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLBTC er $ 129,190, mens den rekordlave prisen er $ 51,493.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLBTC endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.62% over 24 timer og +2.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

clBTC (CLBTC) Markedsinformasjon

$ 923.65M
--
$ 923.65M
7.72K
7,723.217000000001
Nåværende markedsverdi på clBTC er $ 923.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLBTC er 7.72K, med en total tilgang på 7723.217000000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 923.65M.

clBTC (CLBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på clBTC til USD ble $ +731.3.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på clBTC til USD ble $ +5,613.7782382000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på clBTC til USD ble $ +1,223.0519598000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på clBTC til USD ble $ +16,814.04285800332.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +731.3+0.62%
30 dager$ +5,613.7782382000+4.69%
60 dager$ +1,223.0519598000+1.02%
90 dager$ +16,814.04285800332+16.36%

Hva er clBTC (CLBTC)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

clBTC (CLBTC) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

clBTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil clBTC (CLBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine clBTC (CLBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for clBTC.

Sjekk clBTCprisprognosen nå!

CLBTC til lokale valutaer

clBTC (CLBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak clBTC (CLBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om clBTC (CLBTC)

Hvor mye er clBTC (CLBTC) verdt i dag?
Live CLBTC prisen i USD er 119,594 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLBTC til USD er $ 119,594. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for clBTC?
Markedsverdien for CLBTC er $ 923.65M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLBTC?
Den sirkulerende forsyningen av CLBTC er 7.72K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLBTC ?
CLBTC oppnådde en ATH-pris på 129,190 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLBTC?
CLBTC så en ATL-pris på 51,493 USD.
Hva er handelsvolumet til CLBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLBTC er -- USD.
Vil CLBTC gå høyere i år?
CLBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
clBTC (CLBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

