clBTC (CLBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 118,863 24 timer høy $ 119,594 All Time High $ 129,190 Laveste pris $ 51,493 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.62% Prisendring (7D) +2.10%

clBTC (CLBTC) sanntidsprisen er $119,594. I løpet av de siste 24 timene har CLBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 118,863 og et toppnivå på $ 119,594, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLBTC er $ 129,190, mens den rekordlave prisen er $ 51,493.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLBTC endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.62% over 24 timer og +2.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

clBTC (CLBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 923.65M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 923.65M Opplagsforsyning 7.72K Total forsyning 7,723.217000000001

Nåværende markedsverdi på clBTC er $ 923.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLBTC er 7.72K, med en total tilgang på 7723.217000000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 923.65M.