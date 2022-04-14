clBTC (CLBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i clBTC (CLBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

clBTC (CLBTC) Informasjon Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Offisiell nettside: https://www.cygnus.finance/ Teknisk dokument: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Kjøp CLBTC nå!

clBTC (CLBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for clBTC (CLBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 882.53M $ 882.53M $ 882.53M Total forsyning: $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K Sirkulerende forsyning: $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 882.53M $ 882.53M $ 882.53M All-time high: $ 129,190 $ 129,190 $ 129,190 All-Time Low: $ 51,493 $ 51,493 $ 51,493 Nåværende pris: $ 107,537 $ 107,537 $ 107,537 Lær mer om clBTC (CLBTC) pris

clBTC (CLBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak clBTC (CLBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLBTCs tokenomics, kan du utforske CLBTC tokenets livepris!

