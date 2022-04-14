CJournal (CJL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CJournal (CJL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CJournal (CJL) Informasjon CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards. Offisiell nettside: https://cjournal.xyz/index Teknisk dokument: https://cjournal.xyz/CJournal-Whitepaper.pdf Kjøp CJL nå!

CJournal (CJL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CJournal (CJL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.23M $ 47.23M $ 47.23M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 589.42M $ 589.42M $ 589.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.13M $ 80.13M $ 80.13M All-time high: $ 0.082608 $ 0.082608 $ 0.082608 All-Time Low: $ 0.04923061 $ 0.04923061 $ 0.04923061 Nåværende pris: $ 0.08011 $ 0.08011 $ 0.08011 Lær mer om CJournal (CJL) pris

CJournal (CJL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CJournal (CJL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CJL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CJL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CJLs tokenomics, kan du utforske CJL tokenets livepris!

CJL prisforutsigelse Vil du vite hvor CJL kan være på vei? Vår CJL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CJL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!