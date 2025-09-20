CJournal (CJL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.080631 $ 0.080631 $ 0.080631 24 timer lav $ 0.082123 $ 0.082123 $ 0.082123 24 timer høy 24 timer lav $ 0.080631$ 0.080631 $ 0.080631 24 timer høy $ 0.082123$ 0.082123 $ 0.082123 All Time High $ 0.082608$ 0.082608 $ 0.082608 Laveste pris $ 0.04923061$ 0.04923061 $ 0.04923061 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.32% Prisendring (7D) -0.31% Prisendring (7D) -0.31%

CJournal (CJL) sanntidsprisen er $0.081006. I løpet av de siste 24 timene har CJL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.080631 og et toppnivå på $ 0.082123, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CJL er $ 0.082608, mens den rekordlave prisen er $ 0.04923061.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CJL endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og -0.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CJournal (CJL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.75M$ 47.75M $ 47.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.01M$ 81.01M $ 81.01M Opplagsforsyning 589.42M 589.42M 589.42M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CJournal er $ 47.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CJL er 589.42M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.01M.