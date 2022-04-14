Circuits of Value (COVAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Circuits of Value (COVAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Circuits of Value (COVAL) Informasjon Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all! Offisiell nettside: https://emblem.pro Kjøp COVAL nå!

Circuits of Value (COVAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Circuits of Value (COVAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Total forsyning: $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B Sirkulerende forsyning: $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M All-time high: $ 0.250821 $ 0.250821 $ 0.250821 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00073473 $ 0.00073473 $ 0.00073473 Lær mer om Circuits of Value (COVAL) pris

Circuits of Value (COVAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Circuits of Value (COVAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COVAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COVAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COVALs tokenomics, kan du utforske COVAL tokenets livepris!

COVAL prisforutsigelse Vil du vite hvor COVAL kan være på vei? Vår COVAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COVAL tokenets prisforutsigelse nå!

