Circuits of Value (COVAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.250821 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -5.08% Prisendring (7D) -5.29%

Circuits of Value (COVAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COVAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COVAL er $ 0.250821, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COVAL endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -5.08% over 24 timer og -5.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Circuits of Value (COVAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.34M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.34M Opplagsforsyning 1.78B Total forsyning 1,784,838,483.907064

Nåværende markedsverdi på Circuits of Value er $ 1.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COVAL er 1.78B, med en total tilgang på 1784838483.907064. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.34M.