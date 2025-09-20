cig (CIG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00113276 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.00% Prisendring (7D) -1.92%

cig (CIG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CIG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIG er $ 0.00113276, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.00% over 24 timer og -1.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cig (CIG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.57K Opplagsforsyning 997.89M Total forsyning 997,894,292.0

Nåværende markedsverdi på cig er $ 21.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIG er 997.89M, med en total tilgang på 997894292.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.57K.