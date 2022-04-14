cig (CIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i cig (CIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

cig (CIG) Informasjon cig ($cig) represents the global smoking culture in form of a token launched on the Solana blockchain. With $cig, holders become a part of a global movement that consists of more than 1 billion smokers. Smoking has long been intertwined with sovereignty and the timeless appeal of iconic figures. By participating in $cigi, both smokers and ex-smokers can embrace a longlived tradition through the Solana ecosystem. Offisiell nettside: https://cigonsol.com/ Kjøp CIG nå!

cig (CIG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for cig (CIG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Total forsyning: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M Sirkulerende forsyning: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K All-time high: $ 0.00113276 $ 0.00113276 $ 0.00113276 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om cig (CIG) pris

cig (CIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak cig (CIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CIGs tokenomics, kan du utforske CIG tokenets livepris!

CIG prisforutsigelse Vil du vite hvor CIG kan være på vei? Vår CIG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CIG tokenets prisforutsigelse nå!

