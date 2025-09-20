CHOW (CHOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00662868$ 0.00662868 $ 0.00662868 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) +1.63% Prisendring (7D) +16.05% Prisendring (7D) +16.05%

CHOW (CHOW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHOW er $ 0.00662868, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHOW endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, +1.63% over 24 timer og +16.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHOW (CHOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.12K$ 43.12K $ 43.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.12K$ 43.12K $ 43.12K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CHOW er $ 43.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHOW er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.12K.