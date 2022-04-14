CHIPI (CHIPI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CHIPI (CHIPI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CHIPI (CHIPI) Informasjon Chipi Chipi Chapa Chapa is a memorable chorus from the song "Dubidubidu" by Christell, which achieved meme popularity online in late 2023 after a Boykisser animation using it went viral. In December 2023, the chorus achieved viral popularity on TikTok as it was combined with videos of animals dancing. Offisiell nettside: https://www.chipi.xyz Kjøp CHIPI nå!

CHIPI (CHIPI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CHIPI (CHIPI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.60K $ 95.60K $ 95.60K Total forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Sirkulerende forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 95.60K $ 95.60K $ 95.60K All-time high: $ 0.00471579 $ 0.00471579 $ 0.00471579 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CHIPI (CHIPI) pris

CHIPI (CHIPI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CHIPI (CHIPI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHIPI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHIPI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHIPIs tokenomics, kan du utforske CHIPI tokenets livepris!

CHIPI prisforutsigelse Vil du vite hvor CHIPI kan være på vei? Vår CHIPI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHIPI tokenets prisforutsigelse nå!

