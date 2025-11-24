ChicagoCoin pris i dag

Sanntids ChicagoCoin (CLT) pris i dag er $ 0.00169897, med en 54.74% endring de siste 24 timene. Nåværende CLT til USD konverteringssats er $ 0.00169897 per CLT.

ChicagoCoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,019,383, med en sirkulerende forsyning på 600.00M CLT. I løpet av de siste 24 timene CLT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0.00378346 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00507574, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CLT beveget seg -6.39% i løpet av den siste timen og -54.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ChicagoCoin (CLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Opplagsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ChicagoCoin er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLT er 600.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.70M.