Cheeseball (CB) Informasjon Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community’s attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love. Offisiell nettside: http://cheeseball.io/ Kjøp CB nå!

Cheeseball (CB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cheeseball (CB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 170.87K Total forsyning: $ 999.75M Sirkulerende forsyning: $ 999.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.87K All-time high: $ 0.02102669 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017091

Cheeseball (CB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cheeseball (CB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CBs tokenomics, kan du utforske CB tokenets livepris!

