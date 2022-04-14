ChAtoshI (CHATOSHI) tokenomics
What Is ChAtoshI (CHATOSHI)?
ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to:
- Discover and meet all their crypto-related demands
- Access real-time market insights
- Navigate and utilize decentralized applications (dApps)
- Explore and understand the blockchain ecosystem with ease
More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.
ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChAtoshI (CHATOSHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
ChAtoshI (CHATOSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak ChAtoshI (CHATOSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet CHATOSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange CHATOSHI tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår CHATOSHIs tokenomics, kan du utforske CHATOSHI tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.