Charged Particles pris i dag

Sanntids Charged Particles (IONX) pris i dag er $ 0.00111483, med en 5.72% endring de siste 24 timene. Nåværende IONX til USD konverteringssats er $ 0.00111483 per IONX.

Charged Particles rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 89,048, med en sirkulerende forsyning på 79.88M IONX. I løpet av de siste 24 timene IONX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0.00114834 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.75, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har IONX beveget seg +0.23% i løpet av den siste timen og +2.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Charged Particles (IONX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.05K$ 89.05K $ 89.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.48K$ 111.48K $ 111.48K Opplagsforsyning 79.88M 79.88M 79.88M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

