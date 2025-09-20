Dagens cGHS livepris er 0.080989 USD. Spor prisoppdateringer for CGHS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGHS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens cGHS livepris er 0.080989 USD. Spor prisoppdateringer for CGHS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGHS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CGHS til USD livepris:

$0.080989
$0.080989$0.080989
-1.10%1D
USD
cGHS (CGHS) Live prisdiagram
cGHS (CGHS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08023
$ 0.08023$ 0.08023
24 timer lav
$ 0.082365
$ 0.082365$ 0.082365
24 timer høy

$ 0.08023
$ 0.08023$ 0.08023

$ 0.082365
$ 0.082365$ 0.082365

$ 0.099394
$ 0.099394$ 0.099394

$ 0.063213
$ 0.063213$ 0.063213

-0.09%

-1.18%

-1.25%

-1.25%

cGHS (CGHS) sanntidsprisen er $0.080989. I løpet av de siste 24 timene har CGHS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08023 og et toppnivå på $ 0.082365, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGHS er $ 0.099394, mens den rekordlave prisen er $ 0.063213.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGHS endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og -1.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cGHS (CGHS) Markedsinformasjon

$ 40.43K
$ 40.43K$ 40.43K

--
----

$ 40.43K
$ 40.43K$ 40.43K

499.25K
499.25K 499.25K

499,251.253824731
499,251.253824731 499,251.253824731

Nåværende markedsverdi på cGHS er $ 40.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGHS er 499.25K, med en total tilgang på 499251.253824731. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.43K.

cGHS (CGHS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på cGHS til USD ble $ -0.0009704168590639.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på cGHS til USD ble $ -0.0097592230.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på cGHS til USD ble $ -0.0124376589.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på cGHS til USD ble $ -0.01656584898613337.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0009704168590639-1.18%
30 dager$ -0.0097592230-12.05%
60 dager$ -0.0124376589-15.35%
90 dager$ -0.01656584898613337-16.98%

Hva er cGHS (CGHS)

cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

cGHS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil cGHS (CGHS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine cGHS (CGHS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for cGHS.

Sjekk cGHSprisprognosen nå!

CGHS til lokale valutaer

cGHS (CGHS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak cGHS (CGHS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CGHS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om cGHS (CGHS)

Hvor mye er cGHS (CGHS) verdt i dag?
Live CGHS prisen i USD er 0.080989 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CGHS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CGHS til USD er $ 0.080989. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for cGHS?
Markedsverdien for CGHS er $ 40.43K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CGHS?
Den sirkulerende forsyningen av CGHS er 499.25K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCGHS ?
CGHS oppnådde en ATH-pris på 0.099394 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CGHS?
CGHS så en ATL-pris på 0.063213 USD.
Hva er handelsvolumet til CGHS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CGHS er -- USD.
Vil CGHS gå høyere i år?
CGHS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CGHS prisprognosen for en mer grundig analyse.
