cGHS (CGHS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.08023 24 timer høy $ 0.082365 All Time High $ 0.099394 Laveste pris $ 0.063213 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -1.18% Prisendring (7D) -1.25%

cGHS (CGHS) sanntidsprisen er $0.080989. I løpet av de siste 24 timene har CGHS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08023 og et toppnivå på $ 0.082365, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGHS er $ 0.099394, mens den rekordlave prisen er $ 0.063213.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGHS endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og -1.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cGHS (CGHS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.43K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.43K Opplagsforsyning 499.25K Total forsyning 499,251.253824731

Nåværende markedsverdi på cGHS er $ 40.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CGHS er 499.25K, med en total tilgang på 499251.253824731. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.43K.