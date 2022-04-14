cGHS (CGHS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i cGHS (CGHS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

cGHS (CGHS) Informasjon cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Offisiell nettside: https://www.mento.org/ Teknisk dokument: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Kjøp CGHS nå!

cGHS (CGHS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for cGHS (CGHS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.55K $ 40.55K $ 40.55K Total forsyning: $ 499.25K $ 499.25K $ 499.25K Sirkulerende forsyning: $ 499.25K $ 499.25K $ 499.25K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.55K $ 40.55K $ 40.55K All-time high: $ 0.099394 $ 0.099394 $ 0.099394 All-Time Low: $ 0.063213 $ 0.063213 $ 0.063213 Nåværende pris: $ 0.081185 $ 0.081185 $ 0.081185 Lær mer om cGHS (CGHS) pris

cGHS (CGHS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak cGHS (CGHS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CGHS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CGHS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CGHSs tokenomics, kan du utforske CGHS tokenets livepris!

