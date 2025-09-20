cETH (CETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 89.37 24 timer høy $ 92.7 All Time High $ 99.52 Laveste pris $ 1.89 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -2.90% Prisendring (7D) -4.90%

cETH (CETH) sanntidsprisen er $89.9. I løpet av de siste 24 timene har CETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 89.37 og et toppnivå på $ 92.7, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CETH er $ 99.52, mens den rekordlave prisen er $ 1.89.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CETH endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -2.90% over 24 timer og -4.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cETH (CETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 173.45M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 173.45M Opplagsforsyning 1.93M Total forsyning 1,929,329.04842751

Nåværende markedsverdi på cETH er $ 173.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CETH er 1.93M, med en total tilgang på 1929329.04842751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 173.45M.