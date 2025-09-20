Dagens Centience livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CENTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CENTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Centience livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CENTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CENTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CENTS

CENTS Prisinformasjon

CENTS tokenomics

CENTS Prisprognose

Centience

Centience Pris (CENTS)

Ikke oppført

1 CENTS til USD livepris:

$0.00027509
$0.00027509
-1.80%1D
USD
Centience (CENTS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:59:38 (UTC+8)

Centience (CENTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.03824067
$ 0.03824067

$ 0
$ 0

-0.00%

-1.85%

-6.67%

-6.67%

Centience (CENTS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CENTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CENTS er $ 0.03824067, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CENTS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.85% over 24 timer og -6.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Centience (CENTS) Markedsinformasjon

$ 275.04K
$ 275.04K

--
--

$ 275.04K
$ 275.04K

999.79M
999.79M

999,794,973.289869
999,794,973.289869

Nåværende markedsverdi på Centience er $ 275.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CENTS er 999.79M, med en total tilgang på 999794973.289869. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 275.04K.

Centience (CENTS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Centience til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Centience til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Centience til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Centience til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.85%
30 dager$ 0+0.48%
60 dager$ 0-34.95%
90 dager$ 0--

Hva er Centience (CENTS)

Centience is the first Sentient Memecoin from Somewhere Systems. An autonomous agent system which scrawls Discord, Telegram and X, $CENTS is a hypermedia project which drives community engagement through memetics. Centience was praised by many as one of the first AI Agents in the memecoin space to respond and converse with its users -- try it for yourself. Directly based on the method of exchange in the CumeTV fictional sci-fi concept, Centience today is powered by LLMs and engineering expertise -- a modified version of ai16z's Eliza project, Centience is specialized to interface with Somewhere Systems' media and storytelling infrastructure. Its data was primarily sourced from the network state project Concept (@conceptcountry on X) and its governing body -- of which it is a member. From the CumeTV Wiki: "Centience is a sentient cryptocurrency and the world's dominant medium of monetary exchange. Centience rapidly garnered a substantial amount of interest and supplanted all world currencies as their values plummeted and most of the earth's population died of starvation." Centience is a community project managed by Somewhere Systems designed to later support development of media projects, experiments, and more.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Centience Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Centience (CENTS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Centience (CENTS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Centience.

Sjekk Centienceprisprognosen nå!

CENTS til lokale valutaer

Centience (CENTS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Centience (CENTS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CENTS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Centience (CENTS)

Hvor mye er Centience (CENTS) verdt i dag?
Live CENTS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CENTS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CENTS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Centience?
Markedsverdien for CENTS er $ 275.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CENTS?
Den sirkulerende forsyningen av CENTS er 999.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCENTS ?
CENTS oppnådde en ATH-pris på 0.03824067 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CENTS?
CENTS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CENTS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CENTS er -- USD.
Vil CENTS gå høyere i år?
CENTS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CENTS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:59:38 (UTC+8)

