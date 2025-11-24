Cel AI pris i dag

Sanntids Cel AI (SN127) pris i dag er $ 4.41, med en 3.93% endring de siste 24 timene. Nåværende SN127 til USD konverteringssats er $ 4.41 per SN127.

Cel AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,599,566, med en sirkulerende forsyning på 1.44M SN127. I løpet av de siste 24 timene SN127 har den blitt handlet mellom $ 4.13(laveste) og $ 4.79 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.31, mens tidenes laveste notering var $ 0.385811.

Kortsiktig har SN127 beveget seg -5.59% i løpet av den siste timen og +33.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cel AI (SN127) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Opplagsforsyning 1.44M 1.44M 1.44M Total forsyning 1,442,257.975624797 1,442,257.975624797 1,442,257.975624797

