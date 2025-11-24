catty pris i dag

Sanntids catty (CATTY) pris i dag er $ 0.00006386, med en 0.22% endring de siste 24 timene. Nåværende CATTY til USD konverteringssats er $ 0.00006386 per CATTY.

catty rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 63,855, med en sirkulerende forsyning på 999.94M CATTY. I løpet av de siste 24 timene CATTY har den blitt handlet mellom $ 0.00006386(laveste) og $ 0.00006401 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00063313, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006386.

Kortsiktig har CATTY beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -1.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

catty (CATTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.86K$ 63.86K $ 63.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.86K$ 63.86K $ 63.86K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,937,412.012767 999,937,412.012767 999,937,412.012767

