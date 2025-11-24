CATS pris i dag

Sanntids CATS (CATS) pris i dag er --, med en 8.53% endring de siste 24 timene. Nåværende CATS til USD konverteringssats er -- per CATS.

CATS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 350,792, med en sirkulerende forsyning på 600.00B CATS. I løpet av de siste 24 timene CATS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00018159, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CATS beveget seg +5.65% i løpet av den siste timen og -35.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CATS (CATS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 350.79K$ 350.79K $ 350.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 350.79K$ 350.79K $ 350.79K Opplagsforsyning 600.00B 600.00B 600.00B Total forsyning 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

