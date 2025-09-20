CatBread (CB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +12.05% Prisendring (7D) +12.05%

CatBread (CB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +12.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CatBread (CB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Opplagsforsyning 999.26M 999.26M 999.26M Total forsyning 999,255,079.409 999,255,079.409 999,255,079.409

Nåværende markedsverdi på CatBread er $ 7.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CB er 999.26M, med en total tilgang på 999255079.409. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.28K.