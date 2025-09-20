Dagens CatBread livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CatBread livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CatBread Pris (CB)

1 CB til USD livepris:

0.00%1D
CatBread (CB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:40:30 (UTC+8)

CatBread (CB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+12.05%

+12.05%

CatBread (CB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +12.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CatBread (CB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på CatBread er $ 7.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CB er 999.26M, med en total tilgang på 999255079.409. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.28K.

CatBread (CB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CatBread til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CatBread til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CatBread til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CatBread til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+27.62%
60 dager$ 0+13.75%
90 dager$ 0--

Hva er CatBread (CB)

Catbread ($CB) is a Solana memecoin brought back by the original team behind the viral sensation that rocked the last bull run. With the same spirit but a fresh start, $CB returns for a new cycle—stripped of all fluff. No taxes, no VCs, no roadmaps, and no empty promises. Just pure meme power, unfiltered community energy, and a slick, zero-friction relaunch on Solana. It’s nostalgia with a purpose—reigniting the spark that made it legendary. Catbread is everything you loved before, now faster, leaner, and meaner. Born from the culture, fueled by the people, and built entirely for the degens, by the degens.

CatBread (CB) Ressurs

CatBread Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CatBread (CB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CatBread (CB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CatBread.

CB til lokale valutaer

CatBread (CB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CatBread (CB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CatBread (CB)

Hvor mye er CatBread (CB) verdt i dag?
Live CB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CatBread?
Markedsverdien for CB er $ 7.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CB?
Den sirkulerende forsyningen av CB er 999.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCB ?
CB oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CB?
CB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CB er -- USD.
Vil CB gå høyere i år?
CB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:40:30 (UTC+8)

CatBread (CB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.