Capa pris i dag

Sanntids Capa (CAPA) pris i dag er --, med en 2.57% endring de siste 24 timene. Nåværende CAPA til USD konverteringssats er -- per CAPA.

Capa rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 121,157, med en sirkulerende forsyning på 157.06M CAPA. I løpet av de siste 24 timene CAPA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02191833, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CAPA beveget seg +0.79% i løpet av den siste timen og -1.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Capa (CAPA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 121.16K$ 121.16K $ 121.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 385.70K$ 385.70K $ 385.70K Opplagsforsyning 157.06M 157.06M 157.06M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Capa er $ 121.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAPA er 157.06M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 385.70K.